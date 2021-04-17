شاهد: احتفالات مسائية بميلاد كيم إيل سونغ في كوريا الشمالية

شهدت العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ احتفالات مسائية راقصة بمناسبة ميلاد كيم إيل سونغ نظمها شباب. وارتدى الشباب أقنعة وملابس خاصة بهذه المناسبة التي تسمى بيوم الشمس، التي تتزامن مع عيد ميلاد الرئيس السابق كيم إيل سونغ في الـ 15 أبريل-نيسان 1912. وخلال الاحتفالات قام البعض بنثر زهور أمام نصب مؤسس كوريا الشمالية.

ويعدّ يوم الـ 15 أبريل-نيسان المصادف لذكرى ميلاد جد الزعيم الكوري الشمالي الحالي كيم جونغ أون، أبرز موعد في التقويم السياسي السنوي في كوريا الشمالية.