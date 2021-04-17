شاهد: الصحف البريطانية تودع وتشيد بالراحل الأمير فيليب

أشادت الصحف في المملكة المتحدة بالأمير فيليب، في وقت كانت البلاد تستعد لمواكبة جنازته. وقد نشرت عديد الصحف صورة الأمير في صفحتها الأولى، مع صورة نشرها قصر بيرمنغهام للملكة أليزابيت الثانية وزوجها فيليب، وهما يجلسان على العشب في المرتفعات الاسكتلندية في عام 2003، والصورة بحسب القصر كانت المفضلة لدى الملكة. وسيتم دفن دوق ادنبره في قلعة ويندسور، في جنازة ستعكس روابعه العسكرية كقائد شرفي للعديد من الوحدات وكمحارب قديم. وستحضر ثلاثون شخصية رئيسية جنازة الأمير الراحل، الذي توفي في التاسع من الشهر الحالي، عن عمر ناهز 99 عاما.