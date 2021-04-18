مراسم وطنية لتكريم ذكرى ضحايا كورونا في ألمانيا

كرمت ألمانيا، اليوم الأحد، ذكرى نحو 80 ألفاً من مواطنيها أودى فيروس كورونا بحياتهم، في مراسم تهدف أيضاً إلى التعبير عن التضامن مع أسر الضحايا الذين توفوا في عزلة بسبب المرض .
وحضرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الدولة فرانك فالتر شتاينماير، قداساً صباح اليوم في كنيسة "ذكرى الإمبراطور فيلهيلم"، وهي موقع رمزي في برلين مخصص للسلام والمصالحة.
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