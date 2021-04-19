شاهد: جولة فريدة من نوعها داخل كهفي لاباز ولافينا في إسبانيا

توفر الزيارة الفريدة من نوعها إلى منطقة أورتيغوسا دي كاميروز في إسبانيا فرصة مشاهدة الصخور الكلسية التي تعود إلى العصر الجوراسي والذي يعرف أيضا باسم عصر الزواحف عن قرب.
وتعد تلك المنطقة كنزًا طبيعيًا في الجزء الداخلي من إنسينيرو ماسيف، وهو جبل متواجد على ارتفاع 1.073 مترًا حيث يقع كهفي لاباز ولافينا المتصلان ببعضها البعض، ولكن لا يمكن إلا للمتخصصين الوصول إليهما.
ويمكن للمرء مشاهدة متدليات الكهوف، أي التكونات المعدنية الطبيعية المتدلية من أسقف الكهوف الرطبة والصواعد والأعلام، وأحيانًا التي تظهر بأشكال غريبة والتي تعود إلى ما يقارب 100,000 سنة.
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