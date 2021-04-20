شاهد: ضابط شرطة يلكم متظاهرا عدة مرات أثناء عملية توقيفه في لويزفيل بولاية كنتاكي

أظهر شريط فيديو مصور ضابط شرطة لويزفيل بولاية كنتاكي وهو يلكم متظاهرًا في رأسه بشكل متكرر بينما كان الرجل طريح الأرض تحاصره مجموعة من ضباط الشرطة خلال احتجاج الأحد. مقطع الفيديو الذي انتشر على فيسبوك أظهر عملية قبض عنيفة على دنورفر "دي" غاريت البالغ من العمر 29 عامًا بالقرب من جيفرسون سكوير بارك. كان الضابط يحاول تقييد يدي غاريت عدة مرات قبل أن يصرخ الضابط "توقف" ثم يطرح عدة ضباط غاريت على الأرض. ثم قام الضابط الأول بلكم رأس غاريت ثلاث مرات وسط صراخ المارة على الضباط للتوقف.
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