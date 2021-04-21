شاهد: فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حرائق الغابات في جنوب إفريقيا

عملت فرق الإطفاء لليوم الثالث على إخماد حريق غابات في منحدرات جبل تيبل في كيب تاون الثلاثاء. وتتعامل المدينة مع ما وصفه المسؤولون بأنه أحد أسوأ الحرائق في المنطقة منذ سنوات.
كان حرم جامعة كيب تاون من أوائل المواقع التي تعرضت لألسنة النيران الأحد التي خلفت أضرارا كبيرة. واحترقت العديد من المباني في الجامعة، بما في ذلك جزء من مكتبة جاغر التي يبلغ عمرها 100 عام تقريبًا. وتحتوي هذه المكتبة التاريخية على كتب ومخطوطات نادرة عن الدراسات الإفريقية.
كما احترقت مبانٍ تاريخية أخرى قريبة من الجامعة، بما في ذلك طاحونة هوائية عمرها 225 عامًا ومطعمًا شهيرًا وقاعة شاي بالقرب من نصب تذكاري للسياسي الاستعماري البريطاني سيسيل رودس.
والثلاثاء، أسقطت طائرات الهليكوبتر لمكافحة الحرائق المياه على المناطق التي لا تزال النيران فيها مشتعلة على قمم جبل تيبل الصخرية.
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