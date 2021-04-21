شاهد: مطاعم ومتاحف الدنمارك تفتتح لفئة معينة من الناس.. تعرف عليها

تفتح الدنمارك أبوابها بشكل أسرع مما هو مخطط له في البداية وتسمح للمطاعم بخدمة العملاء في الداخل اعتباراً من يوم الأربعاء من 21 نيسان/ أبريل، شريطة أن يكونوا قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو أن يظهروا نتيجة اختبار سلبية.

وسيرفع الحد الأقصى للتجمعات العامة في الهواء الطلق من 10 أشخاص إلى 50 شخصاً

بالنسبة لأصحاب المطاعم الذين أغلقوا أعمالهم منذ كانون الأول / ديسمبر، كانت إعادة الافتتاح لحظة سعيدة.

ظل تفشي فيروس كورونا في الدنمارك تحت السيطرة إلى حد كبير بسبب الاختبارات المكثفة والمتكررة.