شاهد: سويسرا تودع البرد والثلوج بإحراق "رجل الشتاء بوغ"

اشتعلت النيران في رجل الشتاء التقليدي المعروف باسم "بوغ -Böög" في قلب الجبال السويسرية، بالقرب من ممر سان غوتهارد لإعلان نهاية فصل الشتاء وحلول فصل الصيف في البلاد. ويقول لوكا ميير، أحد عمال بوغ - Böög "عادة نحرقه في وسط زيورخ في ميدان سيشلوتن، وبحضور جمهور كبير، لكن للأسف بسبب الوباء لم يكن هذا ممكنًا هذه السنة".