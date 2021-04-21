شاهد: العمال يفرون من نيودلهي بعد فرض السلطات إجراءات الإغلاق لمدة أسبوع

بعد الإعلان عن إغلاق جديد لمدة أسبوع بسبب تفشي كوفيد-19 في نيودلهي، احتشد عشرات الآلاف من العمال في محطة أناند فيهار في شرق نيودلهي لركوب الحافلات والعودة إلى ولاياتهم الأصلية. وأدت القيود القاسية التي فرضتها السلطات العام الماضي لاحتواء تفشي الفيروس التاجي إلى تعطيل الملايين من أصحاب المهن اليومية من الفقراء خاصة، وفر العديد منهم من المدن إلى قراهم سيرًا على الأقدام ومات بعضهم على الطريق.
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