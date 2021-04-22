شاهد: الشرطة البرازيلية تداهم حانة تجمع فيها أكثر من 100 شخص

داهمت شرطة ساو باولو وأغلقت حانة حيث تجمع أكثر من 100 شخص خلال حيث تحظر العاصمة الاقتصادية للبرازيل فتح الحانات والمطاعم في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.
البرازيل، الدولة التي لديها ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بسبب الجائحة بعد الولايات المتحدة.
في الأسبوع الماضي، بلغ متوسط عدد الوفيات في البرازيل حوالي 3000 حالة وفاة يومياً .
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