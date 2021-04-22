فيديو: آخر محطة من التدريبات الضخمة للجيش الروسي قرب الحدود الأوكرانية

أنهت روسيا اليوم، الخميس، آخر محطّة من التدريبات العسكرية المفاجئة والضخمة التي أجرتها عند حدودها مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع. وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو إن القوات العسكرية أظهرت قدرتها على حماية البلاد ولذا طلب بعودتها إلى الثكنات. وشاركت وحدات من القوات المظلية التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، إضافة إلى المروحيات والمدرعات والسفن والبوارج الحربية التابعة لأسطول البحر الأسود..
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