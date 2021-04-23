شاهد: الهند تستمر بتلقيح مواطنيها لمواجهة تسونامي كورونا

بدأت الهند بتلقيح عدد من مواطنيها في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة الهندية الخميس تسجيل 314.835 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى نحو 16 مليون إصابة فيما تعاني المستشفيات في نيودلهي من نقص في الأكسجين.
والموجة الوبائية الثانية التي تُعزى إلى "متحورة مزدوجة" للفيروس وإلى التجمعات الجماهيرية التي سهلت العدوى، سلطت الضوء من جديد على تداعي النظام الصحي الهندي.
وأبلغت وزارة الصحة الهندية الخميس عن 314835 إصابة جديدة وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسميًا في الهند، ثاني أكثر الدول تضرراً من الوباء، إلى 15,9 مليون.
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