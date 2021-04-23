شاهد: اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين ضد إغلاقات كورونا في ألمانيا

تجمهر نحو ثمانية آلاف متظاهر في العاصمة الألمانية برلين اعتراضاَ على فرض المزيد من إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واشتبك متظاهرون مع رجال الأمن بالتزامن مع موافقة البرلمان الألماني على تعديل يسمح لحكومة المستشارة آنغيلا ميركل بفرض قيود إغلاق أكثر صرامة لاحتواء الموجة الثالثة من كوفيد-19 عبر البلاد.

وتعارض حكومات الولايات الألمانية الستة عشر الحكومة الفدرالية بشأن تطبيق المزيد من الإغلاقات لمكافحة انتشار الفيروس.