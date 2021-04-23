عاجل
euronews_icons_loading
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب نجل الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي، محمد إدريس ديبي، لحضور الجنازة الرسمية للرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي في نجامينا- تشاد

بدأت الجمعة في نجامينا مراسم تشييع الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي اتنو الذي توفي الإثنين بحسب رئاسة الجمهورية، بحضور العديد من رؤساء الدول بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما ذكرت وكالة فرانس برس.

viber

ووصل نعش إدريس ديبي إلى ساحة الأمة على منصة شاحنة صغيرة وقد لف بالعلم الوطني ويحيط به جنود من الحرس الرئاسي.

No Comment المزيد من