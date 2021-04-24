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الهند حريق في مستشفى يودي بحياة مرضى كوفيد19

توفي 13 شخصاً عندما اندلع حريق في وحدة العناية المركزة في مستشفى يعالج مرضى فيروس كورونا بالقرب من مدينة مومباي الهندية، في وقت مبكر يوم الجمعة.

وقال ديليب شاه، الرئيس التنفيذي لمستشفى فيجاي فالاب، إنه تم إخماد الحريق في وحدة العناية المركزة بالطابق الثاني، وتم نقل بعض المرضى الذين يحتاجون إلى الأوكسجين إلى المستشفيات القريبة.

وأكدت وزارة الصحة الهندية الخميس تسجيل 314.835 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى نحو 16 مليون إصابة فيما تعاني المستشفيات في نيودلهي من نقص في الأكسجين.

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