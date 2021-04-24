أزاحت محافظة ناغانو اليابانية اليوم الجمعة الستار عن دمية "موكو" العملاقة والتي ستطُلق بشكل رسمي خلال مهرجان بعد أربعة أسابيع استعدادا لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. وشارك أربعون شخصاً في عملية كشف النقاب عن الدمية العملاقة التي تنفث النار من فمها. وتم تصميم الدمية بواسطة أطفال من منطقة طوهوكو التي تضررت بشكل كبير جرّاء التسونامي الذي أصاب اليابان عام 2011.
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