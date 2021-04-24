شنّت قوات الجيش والشرطة في كولومبيا حملة استهدفت عمليات تعدين الذهب غير المشروعة في منطقة نائية داخل مثلث تيلمبي، انتشرت فيها آلات التنقيب الضخمة ومضخات المياه المستخدمة في إطار البحث عن الذهب.

وبمجرد وصول عناصر الجيش والشرطة إلى المكان، شرعوا في تدمير آلات التنقيب والبنى التحتية لعمليات البحث الذهب وتعدينه، التي يعمل فيها عدد كبير من السكان الذين يعيشون حياة الفقر والعوز.

ويشار إلى أن عمليات التعدين غير القانوني في كولومبيا تنتشر على وجه الخصوص في مقاطعات تشوكو وأنتيوكيا وبوليفار وقرطبة ونارينيو.