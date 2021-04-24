استقر الآلاف من سكان بيرو الذين أجبروا على ترك منازلهم بسبب التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا في مساحات مؤقتة ونصبوا الخيام فيها في ضواحي العاصمة البيروفية ليما. على منحدر تلة جرداء في فيلا السلفادور وعلى بعد أمتار من المحيط الهادئ ، يقول أولئك الذين يعيشون في المخيم إن أعدادهم وصلت الآن إلى 9000 شخص.
تغطي الخيام والملاجئ البلاستيكية المنحدر الرملي بعد وصول العائلات بشكل مطرد خلال الأسابيع الأخيرة. وحثت السلطات هؤلاء النازحين على مغادرة المكان، لكن الكثير منهم ليس لديهم بديل.
No Comment المزيد من
شاهد: ماكرون يحضر مراسم تشييع الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي
شاهد: اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين ضد إغلاقات كورونا في ألمانيا
شاهد: الهند تستمر بتلقيح مواطنيها لمواجهة تسونامي كورونا
شاهد: وضع أكاليل من الزهور على ضريح لينين في موسكو في عيد ميلاده الـ 151
شاهد: بثوب من القبلات الحمراء.. فنانة صينية تنشر الحب والوعي بمناسبة يوم الأرض
فيديو: آخر محطة من التدريبات الضخمة للجيش الروسي قرب الحدود الأوكرانية
شاهد: ردود فعل مشجعي كرة القدم بخصوص دوري السوبر
شاهد: الشرطة البرازيلية تداهم حانة تجمع فيها أكثر من 100 شخص
شاهد: مطاعم ومتاحف الدنمارك تفتتح لفئة معينة من الناس.. تعرف عليها
فيديو: "ميني ماركت" في أحد متاحف لندن لتسليط الضوء على أهمية العمل الإبداعي
شاهد: سويسرا تودع البرد والثلوج بإحراق "رجل الشتاء بوغ"
شاهد: العمال يفرون من نيودلهي بعد فرض السلطات إجراءات الإغلاق لمدة أسبوع
شاهد: فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حرائق الغابات في جنوب إفريقيا
شاهد: بعد أيام من الهدوء.. تجدد المواجهات بين المتظاهرين ورجال الشرطة في بلفاست
شاهد: ضابط شرطة يلكم متظاهرا عدة مرات أثناء عملية توقيفه في لويزفيل بولاية كنتاكي