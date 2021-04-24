استقر الآلاف من سكان بيرو الذين أجبروا على ترك منازلهم بسبب التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا في مساحات مؤقتة ونصبوا الخيام فيها في ضواحي العاصمة البيروفية ليما. على منحدر تلة جرداء في فيلا السلفادور وعلى بعد أمتار من المحيط الهادئ ، يقول أولئك الذين يعيشون في المخيم إن أعدادهم وصلت الآن إلى 9000 شخص.

تغطي الخيام والملاجئ البلاستيكية المنحدر الرملي بعد وصول العائلات بشكل مطرد خلال الأسابيع الأخيرة. وحثت السلطات هؤلاء النازحين على مغادرة المكان، لكن الكثير منهم ليس لديهم بديل.