فيديو: في ذكرى القصف النازي لغرنيكا.. نسخة من الشوكولاتة للوحة بيكاسو الشهيرة

قامت مجموعة من صانعي الحلويات الباسكيين بصنع نسخة من الشوكولاتة من لوحة بيكاسو الشهيرة "غرنيكا".
وعرضت النسخة طبق الأصل التي بلغت أبعادها 7.70 م × 3.50 م، وصنعها 40 صانع حلويات في مدينة غرنيكا، لإحياء الذكرى الخامسة والثمانين لقصف الطائرات النازية البلدة عام 1937 بناء على طلب الجنرال فرانكو.
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