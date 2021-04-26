انسحبت قوة من الجيش الصومالي المعارضة لتمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله من قواعدها في الخطوط الأمامية من إقليم شبيلي حيث تواجه حركة الشباب المتطرفة، كما سيطرت عناصر من الجيش على الأجزاء الشمالية من العاصمة مقديشو. جاء ذلك في أعقاب فشل المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة بين الحكومة المركزية في مقديشو واثنتين من ولايات الصومال التي تتمتع بحكم شبه ذاتي حول كيفية المضي في الانتخابات. ووقع محمد عبد الله الأربعاء، "قراراً خاصاً" يمدد فترة ولايته عامين رغم انتهاء فترته في فبراير/ شباط الماضي رغم المعارضة المحلية والدولية...