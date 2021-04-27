فيديو: أسراب ضخمة من طيور الفلامنغو تحلّق فوق بحيرة طوز التركية

تظهر مقاطع الفيديو لقطات مختلفة لأسراب من طيور الفلامنغو فوق مياه بحيرة طوز (الملح) وسط الأناضول. وتلقب البحيرة بجنة طيور الفلامنغو حيث تقصدها الآلاف منها سنويا بغرض التكاثر.
وتشكل البحيرة بيئة جيدة للتغذية وحضانة صغار طيور الفلامنغو حتى أواخر الخريف، حيث تهاجر أسراب الطيور مجددا إلى مناطق أكثر حراً لقضاء فصل الشتاء.
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