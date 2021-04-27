قبل أيام من الذكرى السنوية العاشرة لزواجهما، جلس دوق كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون خلف عجلة قيادة جرار زراعي خلال جولة قاما بها في مزرعة مانور بالقرب من دارلينغتون.
وقامت كيت، 39 عامًا، وويليام، 38 عامًا، بممارسة رياضة الجري برفقة زوج من الخراف وأشادا بالمزارعين الذين يستخدمون تقنيات جديدة في محاولة للوصول إلى صفر انبعاثات الكربون.
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