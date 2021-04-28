شاهد: هندي يتنكر في زي "كوفيد-19" لحث السكان على ارتداء الكمامات

تظهر لقطات الفيديو مقاطعا لناشط تنكر في زي "فيروس كورونا المستجد" لإقناع السكان بارتداء كمامات في وسط سوق مزدحم في مدينة سيليجوري الواقعة شرق الهند.
وينتمي الناشط لمجموعة تسمى "يونيك فاونديشين"، تهدف إلى زيادة الوعي حول أساليب الوقاية لكبح انتشار الوباء.
وتواجه الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، موجة وباء كارثية، وصلت أعداد الإصابات إلى حد قياسي، فيما تعمل المستشفيات ومحارق الجثث بكامل طاقتها في أماكن مختلفة عبر البلاد.
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