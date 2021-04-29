شاهد: السكان الأصليون في كولومبيا يحطمون تمثال الفاتح الإسباني

قامت مجموعات من السكان الأصليين في كولومبيا بإسقاط نصب الفاتح الإسباني لسيباستيان دي بيلالكازار في القرن السادس عشر وبحضور ثلاثة من رجال الشرطة.

ويمثل هدم التمثال شكل من أشكال الاحتجاج على العنف الذي واجهه السكان الأصليين عبر التاريخ، وصلت الإسبان عام 1499 إلى كولومبيا وحصلت الأخيرة على الاستقلال عام 1819.