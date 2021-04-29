نشرت حديقة للحيوانات في برلين الألمانية مقطع مصور الأربعاء، يظهر إيلودي من حيوانات الليمور وصغيرها المولود حديثا. ويعتبر الليمور حيوان يشبه القرد ولا يتواجد إلا في الغابات والأماكن البرية.
ويظهر الليمور الذي ولد في 9 أبريل/نيسان، بعد حوالي 120 يومًا من الحمل، وهو يتمسك بوالدته البالغة من العمر ثلاث سنوات.
ولم يتم اختيار إسم لهذا المولود الجديد، المصنف من أكثر الحيوانات تعرضا لخطر الانقراض في العالم، حتى هذه الأثناء. ويعتبر الشبل ثاني ليمور يولد في ألمانيا بعد والدته.
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