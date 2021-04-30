شاهد: بدء مراسم دفن ضحايا التدافع في إسرائيل بحضور آلاف الأشخاص

بدأت الجمعة مراسم دفن ضحايا التدافع الضخم الذي حصل فجر الجمعة خلال احتفال ديني شارك فيه عشرات آلاف اليهود المتشدّدين، في أحياء من القدس وبني براك.

وشارك فيها آلاف الأشخاص الذين حضروا جنازة الحاخام الذي قضى إلى جانب 44 شخصًا أخرين، في حادث وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه بين "أفظع الكوارث" التي حصلت في تاريخ دولة إسرائيل.

ووقعت المأساة أثناء زيارة الحجّ السنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاي على جبل ميرون (الجرمق) الواقع على مقربة من مدينة صفد.