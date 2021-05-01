شاهد: نشطاء برازيليون يحتجون بوضع أكياس جثث وهمية على شاطئ كوباكابانا

قام محتجون من جماعة حقوق الإنسان في ريو دي باز، بتكنيس الأعلام البرازيلية ووضع أكياس وهمية للجثث في قبور رمزية على شاطئ كوباكابانا، احتجاجا على تعامل الحكومة البرازيلية مع جائحة فيروس كورونا.
ووصلت البرازيل إلى مرحلة قاتمة هذا الأسبوع حيث تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 400 ألف وفاة. وقام مجلس الشيوخ البرازيلي بفتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت حكومة الرئيس جايير بولسونارو اليمينية قد فاقمت من نتائج الأزمة الصحية.
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