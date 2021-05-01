شاهد: من شعر الكلاب.. شركة ألمانية ناشئة تقوم بتصنيع الملابس الراقية

تقوم شركة ألمانية ناشئة بجمع شعر الكلاب بهدف استخدامهم في صناعة الملابس الراقية، بعد أن جذبت القطع الأولى التي تم تنفيذها العديد من العملاء.
وتهدف الشركة خلال العام الحالي، إلى جمع حوالي طن من المواد الخام لبدء الإنتاج الصناعي.
ويعد شعر الكلاب أحدث موضة مستخدمة في الوقت الحالي لتصنيع الملابس بعد قفازات اليد والشال. وقد يصل ثمن القبعة المصممة من شعر الكلاب أو الوشاح إلى 120 يورو. وتشير الشركة إلى أنه من الممكن جمع أكثر من 500 طن من الشعر كل عام في أوروبا.
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