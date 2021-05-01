اجتمع المسيحيون الأرثوذكس في كنيسة القيامة بالقدس السبت للاحتفال بالذكرى السنوية للنار المقدسة. وظهر بوضوح الفرق بين حفل هذا العام الذي شارك فيه العشرات والاحتفال الذي أقيم في العام 2020 وسط قيود كوفيد -19.
أشعل مئات من المؤمنين الشموع وهتفوا في القبر المقدس الذي يعتقد أنه قبر يسوع المسيح قبل 2000 عام. وتتحدث التقاليد الأرثوذكسية أنه في يوم السبت المقدس، تظهر ألسنة نار بشكل تلقائي في ما يُعتقد أنه قبر يسوع، وذلك كتذكير للأتباع بأنه لم ينسهم.
يعود تاريخ الطقوس إلى حوالي 1200 عام، والتفاصيل الدقيقة لمصدر النار، يظل سرا يخضع لحراسة مشددة. وتأتي مراسم النار المقدسة السبت وسط حزن وطني على وفاة 45 شخصًا سُحقوا خلال تدافع في شمال إسرائيل الجمعة.
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