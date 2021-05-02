شاهد: رواد الفضاء مهمة سبايس إكس يعودون إلى الأرض بعد نصف عام على محطة الفضاء الدولية

بعد ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، عاد طاقم سبايس إكس المكنون من أربعة رواد إلى الأرض الأحد. ويتشكل طاقم سبايس إكس دراغون من رواد فضاء ناسا مايك هوبكنز وفيكتور جلوفر وشانون ووكر ورائد الفضاء في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا سويشي نوغوتشي. رحلة العودة تمت في كبسولة سبايس إيكس دراغون.
تمثل هذه المهمة، أول رحلة من ست رحلات سبيس إكس المأهولة المخطط لها كجزء من برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا. وساهم أفراد الطاقم في مئات التحقيقات العلمية والعروض التقنية أثناء وجودهم على متن المختبر المداري.
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