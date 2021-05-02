توافدت حشود من الصينيين على محطة السكك الحديدية الجنوبية في بكين السبت، في اليوم الأول من عطلة عيد العمال. ومن المقرر أن تشهد العطلة التي ستستمر في البلاد إلى غاية 5 مايو- أيار الجاري سفر حوالي 265 مليون شخص، وفقًا لوزارة النقل.
وبينما يغادر الكثير من العمال المدينة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، يزور أخرون من السياح العاصمة فيما يُنظر إليه على أنه أول علامة على الحماس للسفر حيث تتعافى البلاد ببطء من جائحة فيروس كورونا.
وتم بيع تذاكر خط السكك الحديدية السريع بين بكين وشنغهاي، أحد الطرق الرئيسية التي تشغلها محطة السكة الحديد، في اليوم الأول من عطلة عيد العمال. كما شهد شارع تشيانمن، المعلم السياحي الشهير في بكين الذي يتميز بممشى خالي من حركة المرور وترام وطعام محلي ومعماري على الطراز التقليدي، توافد مجموعات كبيرة من السياح صباح السبت.
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