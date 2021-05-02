شارك الآلاف من الشباب في مسيرة بالشعلة في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ بمناسبة مؤتمر الشباب العاشر. وتوج هذا الحدث "الخيالي" بعرض مذهل للألعاب النارية يُعتقد أنه عقد يومي الخميس والجمعة.

ومن المتوقع أن ينضم الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و30 عامًا إلى المؤتمر والمشاركة في الأنشطة المتكونة من جلسات الدراسة إلى المساعدة في مشاريع البناء الكبرى.