يتصاعد الدخان من عشرات محارق الجثث المؤقتة المضاءة في الهند تزامنا مع الموجة الخطيرة من الإصابات بمرض كوفيد-19. وتنتشر المحارق المؤقتة لجثث الأشخاص المتوفين جراء الفيروس التاجي في مواقف السيارات والساحات والأراضي. ترافق العائلات الحزينة على أفراد أسرهم المفقودين وهم يشاهدون ويؤدون الطقوس بينما تحترق في المحارق.
يقول أحد القائمين على محارق الجثث إنه يسجل الآن حرق أزيد من 100 جثة يوميًا منذ يومين، مضيفا "الناس يموتون ويموتون ويموتون بسرعة متزايدة وليس هناك ما يشير إلى تحسن الوضع".
تسارعت موجة الإصابة الخطيرة بمرض كوفيد-19 في الهند السبت مع تسجيل أكثر من 400 ألف حالة جديدة في غضون الـ 24 ساعة الأخيرة.
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