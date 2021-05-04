فيديو: حفل موسيقي في ليفربول ومصارعة ثيران في مدريد بعد شهور من التوقف القسري

شهدت مدينة ليفربول الإنجليزية أول حفل موسيقي دام يومين وشارك فيه نحو 6000 شخص وذلك لأول مرة منذ 14 شهراً، بينما شهدت العاصمة الإسبانية مدريد أول حدث "رياضي" من مصارعة الثيران الأحد الفائت.

الحدثان يندرجان ضمن سعي للسلطات إلى اختبار إقامة المهرجانات في ظل انتشار كوفيد-19.

وسمح للمتفرجين الإسبان الدخول إلى أرضية الملعب الذي قدرت سعته بنحو 6000 متفرج، بعدما قررت السلطات خفضها إلى 40 بالمئة من النسبة الحقيقية، عملاً بالتدابير الصحية.