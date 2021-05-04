فيديو: سانت بطرسبرغ الروسية تستضيف المهرجان الدولي للمُسيرات

استضافت سانت بطرسبرغ الروسية المهرجان الدولي للطائرات المسيّرة الأحد الفائت، الذي أقيم على ضفة نهر نيفا، بالقرب من متحف الإرميتاج الشهير وقلعة بطرس وبولس. وأطلقت المسيرات في الجو وقدمت أشكالاً عدة بمناسبة افتتاح الموسم السياحي في المدينة...