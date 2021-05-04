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مشاهد فيديو لجسر المترو الذي انهار في مكسيكو وأدى إلى مقتل 23 شخصاً

لقي 23 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب العشرات في مدينة مكسيكو بعد انهيار جسر مترو معلق لحظة مرور قطار عليه ليل الإثنين-الثلاثاء، حسبما ذكرت السلطات المحلية. وقالت كلاوديا شينباوم رئيسة بلدية مكسيكو التي وصلت على الفور إلى مكان الحادث للصحافيين "نأسف في هذه المرحلة لوفاة 23 شخصا، بينهم شخص توفي في المستشفى".

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