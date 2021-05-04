شاهد: سفينة "سي-ووتش" تنقذ مئات المهاجرين قبالة الشواطئ الليبية

تتجه سفينة الإنقاذ "سي-ووتش" التي تديرها منظمة غير حكومية ألمانية نحو ميناء إيطالي وعلى متنها مئات المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر.
وأشارت المنظمة غير الحكومية على "تويتر" إلى أن السلطات الإيطالية خصصت ميناء تراباني في صقلية لسفينة الإنقاذ التي تقل 455 مهاجرا تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط.
وقال متحدث باسم "سي-ووتش" إن السفينة أنقذت المهاجرين في عدة عمليات قبالة الساحل الليبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية على متن قوارب متهالكة.
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