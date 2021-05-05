شاهد: موكب ديني حاشد في باكستان يثير مخاوف من تكرار سيناريو الهند الوبائي

آلاف المسلمين الشيعة في مدينة لاهور الباكستانية، شاركوا في موكب ديني حاشد، يوم أمس الثلاثاء، وسط تجاهل الغالبية للقيود المفروضة من أجل الحد من انتشار وباء فيروس كورونا، مما أثار مخاوف من حصول كارثية وبائية على غرار ما حصل مع الجارة الهند مؤخراً.

الموكب الديني خرج في المدينة رغم إصدار السلطات المحلية قراراً بحظر التجمعات الجماهيرية في ذكرى وفاة الإمام علي بن أبي طالب، وذلك للحيولة دون انتشار واسع لفيروس كورونا في البلاد التي تسعى بقوة لإحتواء تداعيات الموجة الثالثة للوباء.