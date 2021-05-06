شاهد: المركبة الفضائية "ستارشيب" لشركة "سبيس إكس" تهبط بنجاح

نجح نموذج تجريبي من صاروخ "ستارشيب" العملاق المطوّر من "سبيس إكس" في الهبوط الأربعاء بعدما انتهت أربع رحلات تجريبية سابقة بانفجارات ضخمة، على ما أكد رئيس الشركة إيلون ماسك.

وكتب ماسك عبر تويتر "هبوط اسمي لستارشيب"، في مصطلح يعني في لغة الفضاء أن العملية أنجزت بنجاح من دون مشكلات، وتطمح شركة سبيس إكس إلى بلوغ المريخ ونقل البشر إليه من خلال مركبتها "ستارشيب" التي تعمل عليها.