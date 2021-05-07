قال رئيس صربيا إن بلاده ستدفع مكافآت مالية لكل مواطن يقوم بالتلقيح ضد كوفيد-19 قبل نهاية مايو، فيما يمكن أن تكون أول خطوة في العالم من هذا النوع.

وقال الرئيس ألكسندر فوتشيتش لوسائل إعلام محلية "كل من تلقوا اللقاح بحلول 31 مايو سيحصلون على 3000 دينار (25 يورو /30 دولارا)" مضيفا أنه يتوقع تلقيح ثلاثة ملايين شخص بحلول نهاية الشهر.

وقال فوسيتش إن البلاد تريد "مكافأة الأشخاص الذين يتحلّون بروح المسؤولية".