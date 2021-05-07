شاهد: "كورونا" تدفع مسيحيين في غانا إلى تغيير بعض من طقوسهم الدينية

دفعت جائحة كورونا الكثير من المسيحيين في غانا إلى تغيير طقوسهم الدينية، وذلك بعد أن تحوّلت الكنائس والأديرة إلى مراكز لتقديم خدمات صحية وإغاثية إضافة إلى جمع التبرعات وإقامة الطقوس الجنائزية عبر الإنترنت.

وغانا، الدولة الواقعة في غرب القارة السمراء، يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة 72 بالمائة منهم مسيحيون يتوزع غالبيتهم بين البروتستانتية والانجيلية والكاثوليكية.