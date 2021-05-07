شاهد: معرض فني يوثّق لضحايا انفجار مرفأ بيروت المدمّر

بـ 204 "بورتريه" لقتلى الإنفجار الذي ضرب العاصمة اللبنانية في الرابع من شهر آب/أغسطس الماضي، يحيي الفنان الأمريكي برادي بلاك، المقيم في بيروت، ذكرى ضحايا الكارثة التي لا تزال معالمها ماثلة للعيان.
فالانفجار المدمّر الذي شوّه وجه بيروت وخلف دماراً هائلاً، أثار موجة غضب شعبي عارم ضد النخب الحاكمة في لبنان.
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