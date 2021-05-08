خرج متظاهرون يشعلون الشموع ويعزفون الموسيقى في العاصمة الكولومبية بوغوتا. وتستمر المظاهرات العنيفة في كولومبيا منذ عدة أيام بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وخاصة في ظل تداعيات تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.