شاهد: بمناسبة الذكرى السنوية الـ85 لتأسيسها.. مسلة بوينس آيرس الشهيرة تخضع لعملية تجديد

خضعت مسلة بوينس آيرس الشاهقة والتي تعد من الرموز الأشهر في العاصمة الأرجنتينية، لعملية تجديد بمناسبة الذكرى السنوية الـ85 لتأسيسها.
واستغرقت عملية غسل وطلاء هذا النصب التذكاري الشهير، في بلازا دي لا ريبوبليكا، 60 يوما. وكان من المفترض أن تتم عملية تجديد المسلة في العام الماضي إلا أن فيروس كورونا أجبر السلطات على تأجيل هذه المهمة إلى العام الحالي.
تم افتتاح النصب، من تصميم المهندس المعماري ألبرتو بريبيش في 23 مايو/ايار من العام 1936.
وفي شهر نوفمبر/3 تشرين الثاني من العام 2005 تم ترميم المسلة بشكل كامل.
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