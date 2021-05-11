شاهد: إضاءة نحو 30 ألف شمعة تخليدا لذكرى ضحايا فيروس كورونا في جمهورية التشيك

أشعل ما يقرب من 30 ألف شمعة تخليدا لذكرى ضحايا كوفيد- 19 في جمهورية التشيك. ووضع مكتب الرئيس 29711 شمعة في قلعة براغ التي تعد مقر المقعد الرئاسي. وكل شمعة ترمز إلى ضحية من ضحايا كوفيد-19 في جمهورية التشيك. وأشعل الرئيس ميلوس زيمان الشمعة الأولى، وتبعه عشرات من موظفي مكتب الرئاسة والمواطنين التشيكيين.

تم وضع الشموع في ثلاث ساحات وعلى طول طرق الوصول إلى القلعة.