التهمَ حريقٌ هائل محتويات وأثاث كنيسة القديس سانت ليو الكاثوليكية في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، وأتى على جدرانها وسلالمها الداخلية ودمّر سقف مبناها ولم يتبق منها سوى الجدران الحجرية الخارجية.

وكنيسة سانت ليو التاريخية كانت بنيت بين عامي 1885 و 1895 ، وفقًا لمكتبة الكونغرس، هذا ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق.