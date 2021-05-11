شاهد: اشتباكات ليلية بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في القدس

مواجهات عنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين شهدتها البلدة القديمة في القدس الشرقية الليلة الماضية، أطلق خلالها عناصر الإسرائيليون النار وقنابل الغاز والأعيرة المطاطية على المتظاهرين الذين رشقوا عناصر الشرطة بالحجارة.

وشهدت باحة المسجد الأقصى على مدى ليال عدّة مواجهات، هي الأسوأ منذ العام 2017، وأصيب أكثر من 300 فلسطيني في يومي الجمعة والسبت الماضيين، بعضهم بأعيرة مطاطية وقنابل صوتية وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني. كما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أنّ 29 طفلا فلسطينياً أصيبوا في القدس الشرقية خلال يومين، بينهم طفل يبلغ عاماً واحداً. وأفادت بتوقيف ثمانية أطفال فلسطينيين.