شاهد: الاستعدادات الأخيرة قبل فتح دور العرض السينمائي في فرنسا

يعكف المسؤولون عن دور العرض السينمائي في فرنسا بشكل عام ودار "ماجستيك باستيل" في العاصمة باريس بشكل خاص على وضع اللمسات الأخيرة اللازمة قبل إعادة فتحها للجماهير يوم 19 مايو - أيار القادم بعد 20 أسبوعاً من الإغلاق.
ويقول ماتيو غيتا، مدير دار "ماجستيك"، إن "التحدي الاكبر يكمن في الحفاظ على عرض االأفلام التي كانت موجودة قبل الإغلاق مع إفساح المجال أمام عرض الأفلام الجديدة" عبر شاشتي عرض فقط تملكهما الدار الشهيرة.
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