شاهد: دمار كبير في غزة ومدن إسرائيلية وسط استمرار التصعيد

تواصل التصعيد العسكري بين حركة حماس وإسرائيل الأربعاء والذي حصد حتى الآن 63 قتيلا على الأقل، مع ضربات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة وإطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع في اتجاه إسرائيل، ما أثار مخاوف من "حرب شاملة".

وللمرة الأولى منذ حرب غزة في 2014، تتعرض إسرائيل لهذا الحجم من الأضرار: منازل مهدمة، وسيارات مدمرة، وإصابة منشأة نفطية.

وأعلنت إسرائيل اليوم مقتل جندي في صاروخ أطلق من قطاع غزة، ما يرفع عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي منذ الإثنين إلى سبعة، بينما قتل 56 شخصا في قطاع غزة في ضربات إسرائيلية، بينهم 14 طفلا. أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أطلقت مئة وثلاثين صاروخا في اتجاه إسرائيل، ردا على تدمير مبنى مكون من أربعة عشر طابقا في غزة. في الوقت ذاته، أفيد عن إطلاق صافرات إنذار في تل أبيب.