شاهد: السكان الأصليون يشاركون في مظاهرات مناهضة للحكومة في كولومبيا

توجه المئات من السكان الأصليون إلى مدينة كالي الكولومبية للمشاركة في مظاهرات مناهضة للحكومة.
وتشتعل الشوارع في عدد من المدن الكولومبية بالمظاهرات التي تطالب الحكومة بالإصلاح أو الرحيل وهي المسيرات التي دفعت بوزير الخارجية الكولومبية للاستقالة.
توجه المئات من السكان الأصليون إلى مدينة كالي الكولومبية للمشاركة في مظاهرات مناهضة للحكومة.
وتشتعل الشوارع في عدد من المدن الكولومبية بالمظاهرات التي تطالب الحكومة بالإصلاح أو الرحيل وهي المسيرات التي دفعت بوزير الخارجية الكولومبية للاستقالة.
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